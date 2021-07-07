Bakan Kasapoğlu: "Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz"
"7. Sporun Devleri Buluşuyor" programı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da "7.
"7. Sporun Devleri Buluşuyor" programı"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da "7. Sporun Devleri Buluşuyor" programına katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu