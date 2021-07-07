Bakan Kasapoğlu: "Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz"
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Bakan Kasapoğlu: "Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Spor

"7. Sporun Devleri Buluşuyor" programı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da "7.

"7. Sporun Devleri Buluşuyor" programı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da "7. Sporun Devleri Buluşuyor" programına katıldı.

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Bakan Kasapoğlu: 'Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz'
Bakan Kasapoğlu: 'Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz'
Bakan Kasapoğlu: 'Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz'
Bakan Kasapoğlu: 'Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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Bakan Kasapoğlu: "Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz" - Haberler Spor
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