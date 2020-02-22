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Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor taraftarına 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

22.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:32
Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor taraftarına 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'un taraftarını taşıyan otobüsün, 'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, TFF 1. Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giden Bursasporlu taraftarların yer aldığı otobüsün, Aşkale ilçesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle devrilmesi üzerine otobüste bulunan taraftarlarla görüştü.

Tribün liderlerinden Sedat Yıldız ile telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, yaşanan kazayı ve yaralıların durumunu sordu. Geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifalar diledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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