Bakan Kasapoğlu'ndan Boluspor Başkanı Abat'a tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle: "Boluspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kırmızı beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA