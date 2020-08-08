Bakan Kasapoğlu'ndan Boluspor Başkanı Abat'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat'ı kutladı.
08.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:44
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle: "Boluspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kırmızı beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
Kaynak: DHA