Bakan Kasapoğlu'ndan anlamlı Zarifoğlu paylaşımı
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Bakan Kasapoğlu'ndan anlamlı Zarifoğlu paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun vefatının 33. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından özel bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan anlamlı Zarifoğlu paylaşımı
07.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:40

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun vefatının 33. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından özel bir paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun, vefatının 33. yılında anlamlı bir fotoğraf paylaştı.

33 yıl önce Cahit Zarifoğlu'nun cenaze namazında tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"#CahitZarifoğlu'nu ebediyete uğurlarken Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şiire omuz veren şu fotoğrafı 33 yıl sonra ne kadar manidar. Gülten Akın'ın efsane mısrasıyla söylersek 'durup ince şeyleri anlama' çabası ve iz sürmek daima şiarımız olsun."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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