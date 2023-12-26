Düzce'de Cahit Zarifoğlu Yurdu erkek voleybol turnuvasının şampiyonu oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yurtlar arası erkek voleybol turnuvasının şampiyonu Cahit Zarifoğlu Yurdu oldu. Cahit Zarifoğlu Yurdu iller arası turnuvada Düzce'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yurtlar arası voleybol turnuvasının Düzce Şampiyonu Cahit Zarifoğlu Yurdu oldu. çekişmeli geçen yurtlar arası erkek voleybol turnuvasında Cahit Zarifoğlu Yurdu birinci, Hafız Hasan Şen Yurdu ikinci ve Aliya İzzetbegoviç Yurdu ise üçüncü oldu.

Cahit Zarifoğlu Yurdu iller arası turnuvada Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE