Son dakika haberi! SPOR Bakan Kasapoğlu, dünya rekortmeni Fatma Uruk'u kabul etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre SPOR Bakan Kasapoğlu, dünya rekortmeni Fatma Uruk'u kabul ettiANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk ile Bakanlık Merkez binasında bir araya geldi.

SPOR Bakan Kasapoğlu, dünya rekortmeni Fatma Uruk'u kabul etti

ANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk ile Bakanlık Merkez binasında bir araya geldi.

Serbest dalışa başlama sürecine ilişkin Bakan Kasapoğlu'na bilgiler veren mili sporcu Uruk, geçtiğimiz yıl serbest dalışta dünya rekoru kırmak için Meksika'nın Valladolid kentine gittiğini, koronavirüs salgını nedeniyle dalış yapacakları yerlere ulaşma imkanları olmadığı için yaklaşık 1 ay bu ülkede beklediğini ifade etti.

Meksika'da mahsur kaldığı süreçte, Bakan Kasapoğlu'nun Pandeminin Türk sporuna irtifa kaybettireceğine inanmıyorum? açıklamasını gördüğünü belirten milli sporcu, 'Size durumumu anlatan bir mesaj yazdıktan sonra benimle iletişime geçtiniz ve her zaman yanımda oldunuz. Süreç boyunca verdiğiniz bütün destekler için teşekkür ederim 'dedi.

Milli sporcunun başarılarını yakından takip ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, Fatma Uruk'a ilerleyen günlerde yapacağı rekor denemeleri için başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız