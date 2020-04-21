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Adil Karaismailoğlu, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek

Son dakika: Koronavirüsün havacılık sektörüne etkisini azaltmak için gerekli önlemlerin alındığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sektörün 38 milyon liralık borcunun ertelendiğini söyledi. Bilet iadeleri hakkında da konuşan Karaismailoğlu, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iadelerin yapılacağını anlattı.

21.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:34
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Alınan önlemler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe katedildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Tabii ki söz konusu salgının sosyo-ekonomik anlamda vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla da birçok sektöre yönelik tedbirleri aldık. Bu noktada en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen sivil havacılık sektöründe yaşanacak sıkıntıları da en aza indirmek için gerekli önlemler alındı" dedi.

ÖDEMELER 3 AY ERTELENDİ

Bakan Karaismailoğlu, sivil havacılığa yönelik olarak öncelikle hava yolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 milyon liralık borcunun ötelendiğini söyledi. Diğer hizmetlerin ücretlerinin de bu yıl için yüzde 50 oranında indirildiğini açıklayan Karaismailoğlu, havayollarının Eurocontrol'e olan yaklaşık 30 milyon euro borcunun ertelendiğini bildirdi.

İSTEYENLER BİLETİNİ AÇIĞA ALDIRACAK

Bakan Karaismailoğlu, tüm turistik faaliyetleri ile taşımacılık faaliyetleri iptal edilen sıcak hava balonu işletmelerinin de ruhsat veh temdit ödemelerine ait yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki alacakların bir yıl ertelendiğini açıklayarak, "Hava yolu yolcu aklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile havayollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Yaptığımız bu düzenleme ile vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımıza da hava yolu firmaları tarafından uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek" diye konuştu.

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek

Kaynak: İHA

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