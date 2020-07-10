Bakan Karaismailoğlu: "Çoğu ülkede ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için bile...
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Bakan Karaismailoğlu: "Çoğu ülkede ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için bile...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çoğu ülkede ekonomilerin çöktüğünü, sistemlerin kilitlendiğini söyleyerek, "Çanakkale Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne, yarın açacağımız Beğendik Köprüsü'ne, bunlar milyarlık işler" dedi.

Bakan Karaismailoğlu:
10.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çoğu ülkede ekonomilerin çöktüğünü, sistemlerin kilitlendiğini söyleyerek, "Çanakkale Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne, yarın açacağımız Beğendik Köprüsü'ne, bunlar milyarlık işler" dedi.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a gelen ve belediyedeki programının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentte yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yeni projelerle ilgili planlamaları yapmak için Muş'a geldiklerini ifade etti. Mart ayından bu yana tüm dünyada bir salgın sürecinin başladığını hatırlatan Karaismailoğlu, çoğu ülkede ekonomilerin çöktüğünü, sistemlerin kilitlendiğini ve bir maske için bile savaşların başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde korona virüs sürecini başarılı bir şekilde atlattıklarını anlatan Karaismailoğlu, "İnşallah bu yeni normal dediğimiz süreci de en kısa zamanda atlatırız. Devam eden işlerimize bakacağız. Tabi dünyada böyle bir salgın savaşı varken, maske savaşları varken, biz hiçbir şekilde işlerimizi durdurmadık. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ettik. Şantiyelerimizi elden geçirdik. Memleketimizin her noktasında çalışmalarımız özverili şekilde devam etti. Bütün çalışanlarımız özveri gösterdi. Hiçbir şantiyemizi kapatmadık" dedi.

"Memleketin her noktasında çok büyük işlerimiz var"

Ülke genelinde çok büyük işlerin yapıldığını belirten Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne, yarın açacağımız Beğendik Köprüsü'ne, bunlar milyarlık işler. Kimsenin aklının, hafızasının alamayacağı işler. 18 yılda 100-200 yılda yapılamayacak işler yapıldı. Ülkemizle, hükümetimizle, Cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Buralara geldiğimizde işlerin önemini daha iyi kavrıyoruz. Bütün derdimiz, bütün isteğimiz, vatandaşlarımızın daha iyi standartlarda yaşamalarını sağlamak. Ulaştırma ve alt yapı yatırımları her yönüyle çok önemli. Çünkü bu yatırımlar yapıldığında bölgeye huzur ve güven geliyor, ulaşım imkanları artıyor. Sonuçta bu ekonomiye, turizme, istihdama, ticarete yansıyor. Bunların hepsi bölgedeki canlılığı artırıyor."

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ziyaretinin ardından Çağlayan Camisi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cuma namazını kıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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