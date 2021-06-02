Bakan Dönmez: "Ülkemizin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.