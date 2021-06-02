Bakan Dönmez: "Ülkemizin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyoruz"
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Bakan Dönmez: "Ülkemizin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyoruz"

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. (4)

Bakan Dönmez: 'Ülkemizin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyoruz'
Bakan Dönmez: 'Ülkemizin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyoruz'
Bakan Dönmez: 'Ülkemizin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyoruz'
Bakan Dönmez: 'Ülkemizin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyoruz'
Bakan Dönmez: 'Ülkemizin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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Bakan Dönmez: "Ülkemizin hidrojen stratejisini bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyoruz" - Haberler Ekonomi
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