Bakan Bilgin'den asgari ücretlilere söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız

Milyonların merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisiyonu, aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Toplamda dört kez bir araya gelecek olan komisyon aralık ayının son haftasında 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Milyonların heyecanlı bekleyişi sürerken yapılacak zamma ilişkin açıklamalarda üst üste gelmeye devam ediyor.

"BİZ EMEĞİN BAKANLIĞIYIZ"



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi'nde maden işçileriyle bir araya gelen Bakan Bilgin, "Biz emeğin Bakanlığıyız dolayısıyla sizin emeğinizi korumak ve geliştirmek bizim birinci derece görevimizdir." açıklamasında bulundu.

"İNSANLARIMIZI GÜLÜMSETECEK BİR RAKAMA ULAŞACAĞIZ"

Son 20 yılda Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde attığı adımlarla ekonominin nasıl canlandığına şahit olunduğuna işaret eden Bilgin, "Geleceğe dair hiçbir endişemiz yoktur. Önemli olan bugün önümüze çıkan sorunları çözerek ilerlemeye devam etmektir. Bu konuda da önümüzde duran ilk sorun asgari ücret meselesidir. Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak bir ücret seviyesinde işçi ve iş veren sendikalarımızla bir araya gelerek insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Burada söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

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