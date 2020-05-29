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Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyerek dünya örneklerine göre pozitif ayrıştığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin hissedileceği ikinci çeyrekten sonraki dönemlerde güçlü toparlanmaya şahit...

Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi Açıklaması
29.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyerek dünya örneklerine göre pozitif ayrıştığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin hissedileceği ikinci çeyrekten sonraki dönemlerde güçlü toparlanmaya şahit olunacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından bu yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 4,5'lik büyüme rakamını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamladığını aktaran Albayrak, "Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek, sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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