Baib Başkanı Bahar'a Yeni Görev

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İç ve Dış Ticaret AŞ bünyesindeki Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) Avrasya sorumlusu oldu.

BAİB'den yapılan açıklamaya göre, Bahar, yurt dışında Türkiye markasını pekiştirmek, Türk mallarına olan ilgiyi artırmak ve ihracatçının ürününü hedef pazarlarında sergileyerek, satmasını amaçlayan organizasyonun Avrasya sorumlusu olarak görev yapacak.

Bahar, TTM'nin, ihracatçıların yurt dışında, hedef pazar olarak gördükleri ülkelerde ürünlerini küçük bir AVM, showroom ya da fuar mantığında sergileyerek, satmasını amaçlayan bir mekanizma olduğunu belirterek, "İhracatçı ürünlerini TTM'lerde 365 gün sergileyebiliyor. Siparişlerini TTM'nin bulunduğu ülkede alıp, ihracatını bölgesinden gerçekleştirebiliyor. Bu durum karşılıklı güvenin sağlanması, alıcının ürünü kendi ülkesinde yada şehrinde görmesi açısından da oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

TTM'lerin 2017 yılında, 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesini sağlamak amacıyla kurulduğunu dile getiren Bahar, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız TTM kurmak istemesi durumda devletimiz, mağaza, ofis, depo, showroom kiralarına, dekorasyona, tanıtım harcamalarına ve yurt dışında istihdam edilecek elemana kadar destek veriyor. Destek oranı hedef ve öncelikli ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde yüzde 60 oranında. Destek süresi şuan için 5 yılla sınırlı. Bu destekler sayesinde yurt dışı pazarlara açılmakta zorlanan küçük ve orta ölçekli firmalarımız, bir araya gelerek, uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırabilir."

Kaynak: AA