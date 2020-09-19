Kütahyalı üretici bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi
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Kütahyalı üretici bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi

Kütahyalı üretici Şaban Tekin, bahçesinde yetiştirdiği 40 kilo 100 gram ağırlığındaki bal kabağını 300 TL'ye satabileceğini söyledi. Tekin, ilk kez böyle bir kabak yetiştirdiğini belirterek görenlerin şaşırdığını söyledi.

19.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:14

Kütahya merkeze bağlı Ahmetoluğu köyünde yaşayan 73 yaşındaki Şaban Tekin, bahçesinde 40 kilo 100 gram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi. Tekin, yaptığı açıklamada, beldede yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraştığını ve ilk kez bu büyüklükte bir kabak yetiştirdiğini ifade etti.

"GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR"

Kabak fidelerini mayıs ayında bahçesine ektiğini belirten Tekin, "Bahçedeki domatesi, biberi, salatalığı, karpuzu, kavunu nasıl yetiştirdiysem kabağı da aynı şekilde doğal yetiştirdim. Kabağı her gün düzenli olarak suladım, bakımını yaptım. Kabağın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Kabağı görenler çok şaşırıyor" diye konuştu.

Kütahyalı üretici bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi

300 TL'YE SATACAK

Dev kapağı Kütahya merkezdeki iş yerine sergileyen Tekin, müşteri çıkması halende kabağı 300 TL'ye satabileceğini sözlerine ekledi.

Kütahyalı üretici bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
KADİR BABA: Allah akıl fikir versin size ver hormonu ebemde yetiştirir bunu rahmetli dedemde birde habermiş gibi resim çektirmişsiniz ne büyük marifet inan hiç güleceğim yoktu iyiki dün ölmemişim yoksa bunu bugün nasıl görecektim
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 14:22:04. #1.14#
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