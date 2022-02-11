Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin zam isyanı! Maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar

Bahçeşehir Koleji, velilere tavan oran olarak yüzde 36'lık bir zam yaparken öğretmenlerine yaptığı düşük zam oranı iddialarıyla gündemde. Bahçeşehir Koleji öğretmenleri, asgari ücret üzerinden maaş aldıklarını iddia ederek, en az yüzde 50 oranında bir iyileştirme yapılmasını talep etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bahçeşehir Koleji yetkilileri ise bu iddiaları yalanlayarak öğretmenlere enflasyon üzerinde zam yapıldığını ifade etti. 'Öğretmenlere yüzde 10 oranında zam yapıldı' iddialarını yalanlayan okul yönetimi, zamların eylül ayında yapıldığını ve yüzde 35'in altında olmayan zam oranlarının yüzde 40-50-60'lara kadar çıktığını kaydetti. 13 bin öğretmenin çalıştığı kurumda zam oranlarının enflasyonun altında kalmayacak şekilde yapıldığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Sosyal medyada konuya ilişkin bilgi kirliliği olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AGİ (asgari geçim indirimi) devlet tarafından kaldırıldı, bunun kurum ile bir ilgisi yok; ama günün sonunda öğretmenlerin maddi anlamda yetersizliklerinin oluşması nedeniyle Bahçeşehir Koleji tarafından öğretmenlere ocak ayında iyileştirme yapıldı. Tüm okullarda olduğu gibi Bahçeşehir Kolejinde de zam ayı eylüldür. Öğretmenlerin sözleşmeleri yeni başlıyor; eylül ayı zamlarında da öğretmenlerin maaşlarına ve branşlarına göre değişmekle birlikte kimi öğretmenlere yüzde 35 kimilerine yüzde 40-50-60 zam yapıldı. Zamlar eylül ayında yapılırken, kurum iyi bir şey yaparak ocak ayında iyileştirme de yaptı. Sosyal medyada şu an kirli bir bilgilendirme var. Kurum olarak bunun hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."

"İYİLEŞTİRME ZAMMI KABUL EDİLEMEZ"

Bahçeşehir Koleji çalışanları tarafından da konuya ilişkin ise bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim emekçileri olarak biz de sefalet zammından nasibimizi aldık. Artan enflasyon oranları ile birçok alanda görünür olan sömürüyü ve hak gasplarını, Bahçeşehir koleji öğretmenleri olarak biz de yaşadık. Ticarethanelere dönüştürülen eğitim kurumlarında emeğimizin görmezden gelinmesi ile birlikte haklarımızın gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Maaşlarımızın asgari ücrete çekilerek 'iyileştirme' olarak sunulmasını, yüzde 10'luk sefalet zammını kabul etmiyoruz. Bizler eğitim emekçileri olarak hakkımızı istiyoruz. Maaşlarımıza en az yüzde 50 oranında bir iyileştirme yapılmasını talep ediyor, eşit işe eşit ücret istiyoruz."

ÖĞRETMENLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Öğretmenler maaşlarına düzeltme yapılmasını talep ederken, Change.org'da imza kampanyası başlattı. Bahçeşehir Koleji çalışanlarının, enflasyon ile birlikte eriyen maaşları sebebiyle asgari ücret zam oranında iyileştirme talep ettikleri bilgisi yer aldı.

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