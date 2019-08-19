Bahçeşehir Koleji'ne tanıdık isim

19.08.2019 21:28

Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Jajuan Johnson'ı kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, 30 yaşında ve 2,08 metre boyundaki Jajuan Johnson'ın transfer edildiği belirtildi.

ABD'li forvet, geçmiş yıllarda Beşiktaş Sompo Sigorta ve Darüşşafaka'da da forma giymişti. Johnson, Darüşşafaka formasıyla 2017-2018 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA