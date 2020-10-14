Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak
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Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak

14.10.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:30
Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, ligde ilk kez bordo-mavililerin maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, ligde ilk kez bordo-mavililerin maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Hakem kararlarıyla ilgili TFF yetkililerine serzenişlerde bulunan bordo-mavili camianın gözü Bahattin Şimşek'in vereceği kararlarda olacak.

Hakem Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında görev yapacak. Şimşek, eçtiğimiz sezon bordo-mavililerin deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 ve Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği müsabakalarda VAR koltuğuna oturmuştu. Üst Klasman Hakemi, Başakşehir'in ise ligde bir maçında düdük çaldı. Bahattin Şimşek, 2018-19 sezonunda Başakşehir ile Alanyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.

Başarılı hakem, bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ettiği maçta görev almıştı.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Bordo-mavililer, evinde oynayacağı Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo'nun da lisansı çıktı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak
Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak
Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak
Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:30:34. #1.15#
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