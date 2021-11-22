Bahattin Güneş: "Sarıyer maçı geride kaldı"

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grupta namağlup yoluna devam eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın Teknik Direktörü Bahattin Güneş, Sarıyer maçının geride kaldığını belirterek, her maçı tek tek düşündüklerini söyledi

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş, Bayburt maçında kaybettikleri puanın telafisini Sarıyer maçında yaptıklarını belirterek, "Sarıyer maçına iyi hazırlandık. Namağlup unvanımızın devam etmesi için bu maçı muhakkak kazanmamız gerekiyordu. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. 3 tane topumuz direkten döndü. Sarıyer maçında ne yaptığını bilen ve sabırlı bir şekilde oynadık. Bu da bizi mutlu etti" dedi.

Birçok pozisyona girdiklerini de ifade eden Güneş şu ifadeleri kullandı, "Golün son dakikada gelmesi bizi 3 puan anlamında sevindirdi ama biz maçı daha önce koparmalıydık. Takımımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Sarıyer maçı geride kaldı. Şimdi önümüzde Çorum maçı var. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu karşılaşmadan da galip olarak ayrılmak istiyoruz. Başkanımız Celil Hekimoğlu ve yönetimimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de benimle çalışan ekibime ediyorum. Bundan sonraki maçlarımıza da tek tek bakacağız" - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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