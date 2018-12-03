Bağımsız denetim kuruluşlarında ‘kamu yararı’ şartı kaldırılabilir

TBMM'ye sunulan teklifle, konkordato sürecinde rapor düzenleyen bağımsız denetim kuruluşlarının kapsamı daraltılarak raporun sadece 'kamu yararına' çalışan bağımsız denetim şirketlerince verilmesini düzenleyen maddesinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Bağımsız denetim kuruluşlarında ‘kamu yararı’ şartı kaldırılabilir

TBMM'ye sunulan teklifle, konkordato sürecinde rapor düzenleyen bağımsız denetim kuruluşlarının kapsamı daraltılarak raporun sadece 'kamu yararına' çalışan bağımsız denetim şirketlerince verilmesini düzenleyen maddesinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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