Badmintonda Neslihan Yiğit oyunlara galibiyetle başladı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu ilk karşılaşmasında Mısır'dan Doha Hany'i başta sona üstün bir oyununun ardından 21-5'lik iki setle 2-0 mağlup ederek olimpiyat oyunlarına galibiyetle başladı.