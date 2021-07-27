Badmintonda Neslihan Yiğit oyunlara galibiyetle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Badmintonda Neslihan Yiğit oyunlara galibiyetle başladı

Badmintonda Neslihan Yiğit oyunlara galibiyetle başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu ilk karşılaşmasında Mısır'dan Doha Hany'i başta sona üstün bir oyununun ardından 21-5'lik iki setle 2-0 mağlup ederek olimpiyat oyunlarına galibiyetle başladı.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu ilk karşılaşmasında Mısır'dan Doha Hany'i başta sona üstün bir oyununun ardından 21-5'lik iki setle 2-0 mağlup ederek olimpiyat oyunlarına galibiyetle başladı. Yiğit, ikinci tur tekler grup maçına ise yarın saat 06.20'de çıkacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Müge Anlı Derya Uluğ Seren Serengil
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Burak Elmas Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Badmintonda Neslihan Yiğit oyunlara galibiyetle başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 10:22:33. #1.14#

title