Badminton Federasyonu'ndan köy okullarına yeniden destek
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Badminton Federasyonu'ndan köy okullarına yeniden destek

14.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:38
Badminton Federasyonu'ndan köy okullarına yeniden destek

Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2020 yılında gerçekleştirdiği ve takdir edilen projelerinden biri olan 'Orada Bir Köy Var Uzakta' projesi 2021 yılında yeniden başlıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2020 yılında gerçekleştirdiği ve takdir edilen projelerinden biri olan 'Orada Bir Köy Var Uzakta' projesi 2021 yılında yeniden başlıyor.

Badminton branşını ve malzemelerini 81 ilde, şehirden uzak 81 pilot köy okulundaki öğrencilere ulaştıran ve tanıştıran Federasyon Başkanı Murat Özmekik, 2021 yılında da bu proje ile 'Bir insanın kazanımı bütün insanlığın kazanımı gibidir' anlayışı ile 81 ildeki 81 köy okuluna badminton malzemesi ulaştırmak istediklerini söyledi. Özmekik, sosyal sorumluluk projelerinin 2021 yılında da artarak devam edeceğini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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