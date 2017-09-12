Bach'tan "Yolsuzluk" Değerlendirmesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, olimpiyatların ev sahipliği sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının dikkatle takip edildiğini ve kurumun güvenilirliğini artırmak amacıyla sıkı tedbirler aldıklarını söyledi.



İngiliz basınına konuşan Bach, Rio 2016 ve Tokyo 2020 olimpiyatlarının ev sahipliği sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



İddiaların titizlikle araştırıldığını belirten Başkan Bach, "Kurumumuzun güvenilirliğini sürdürmesi, bizim için son derece önemli. Yönetimsel olarak sıkı önlemler aldık. Olimpiyatlara ev sahipliği prosedürünü değiştirdik. 2026 Kış Olimpiyatları'nın ev sahipliği sürecinde yeni ve daha sert kurallar devreye sokulacak." diye konuştu.



Emniyet birimleri tarafından Brezilya Olimpiyat Komitesi'nin (COB) ofisine ve başkanı Carlos Nuzman'ın evine yapılan operasyonu değerlendiren Bach, "IOC'nin avukatları, Brezilyalı yetkililerle temas halindeler. Nuzman'ın dosyası hakkında bilgi alıyorlar. Kimse kurumunun güvenilirliği konusunda sorun yaşamak istemez. Ama gerçekçi olmamız lazım. Dünyada hiçbir kurum, güvenilirliğinin sorgulanması konusundan muaf tutulamaz. İddialar kanıtlanırsa, gereken yaptırımları uygulayacağız." ifadelerini kullandı.



Bach, bölgede artan gerilime karşın Güney Kore'nin PyeongChang kentinin 2018 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması konusunda hiçbir tereddüt yaşanmadığını yeniledi.



Brezilya'da düzenlenen operasyonda, IOC üyelerine rüşvet verildiğini kanıtlayan yeni bağlantılar bulunduğu açıklanmıştı. Operasyonu düzenleyen savcılardan Fabiana Schneider, Rio de Janeiro yönetiminin kamu hizmetleri için dış kaynaklı bir şirketle imzaladığı sözleşmeler ile IOC üyelerine rüşvet olarak ödendiği iddia edilen 2 milyon dolar arasında bağlantı olduğunu, bu kapsamda COB Başkanı Nuzman'ın sorgulandığını ve yurt dışına çıkmasına yasak getirildiğini duyurmuştu.



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack hakkındaki yolsuzluk suçlaması kapsamında, Fransa'da devam eden operasyonda da gelişmeler yaşanmıştı. Savcılıktan geçen hafta yapılan açıklamada, büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak kentlerin belirlenmesi esnasında IAAF ve IOC'nin bazı üyelerine oyları karşılığı ödemeler yapıldığına ilişkin yeni kanıtlar bulunduğu kaydedilmişti.