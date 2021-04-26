Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı
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Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı

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Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin sol bacak üst arka kısmında, bir kasta 2. derece kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Nazım Sangare'nin bu durumda sezonu kapattığı belirtildi. Ancak son durumuyla ilgili son tetkiklerin ardından net bilgilendirme yapılacak.

Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından bir kötü haber de Nazım Sangare'den geldi. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlık geçiren Milli sağ bekin sol bacak üst arka kısmında, bir kasta 2. derece yırtık tespit edildiğini bildirdi.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Fenerbahçe'den, "Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklaması geldi.

"1 AY UZAK KALIR"

Nazım'ın sakatlığıyla ilgili bazı uzmanlar en az 1 ay sahalardan uzak kalabileceğini belirtti. Yani bu sezonu kapattı anlamına geliyor. Ancak son tetkiklerin ardından Nazım hakkında net bilgilendirme yapılacak.

Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı
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