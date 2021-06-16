Babalar Günü'nde yeni hediye trendi seyahat oldu
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Babalar Günü'nde yeni hediye trendi seyahat oldu

Babalar Günü'nde yeni hediye trendi seyahat oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Seyahat sitesi Enuygun Babalar Günü'nde seyahat etmeyi özleyen babalar için yeni hediye trendinin seyahat olduğunu bildirdi.

Seyahat sitesi Enuygun Babalar Günü'nde seyahat etmeyi özleyen babalar için yeni hediye trendinin seyahat olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle birçok konuda tercihler ve trendler değişti.

Salgın insanların sevdiklerine özel günlerde aldığı hediyeleri de etkiledi. Kısıtlama ve kapanmalarla geçen bu dönemde en çok özlenen şeyleri onlara hediye etmek popüler hale geldi.

Bu kapsamda, Babalar Günü'nde seyahat etmeyi özleyen babalar için yeni hediye trendi seyahat oldu.

Babalar Günü'ne sayılı günler kala seyahat etmeyi özleyen babalar için alınabilecek en güzel hediyeyi seyahat sitesi Enuygun.com sunuyor.

Babasına seyahat hediye etmek isteyenler Enuygun Hediye Kart'ı tercih edebiliyor. Enuygun Hediye Kart sayesinde babalar bir yıl içerisinde istedikleri zaman uçak ya da otobüs bileti alırken veya otel rezervasyonu yaparken kullanabiliyor.

Enuygun Hediye Kart'ın kullanımı ise kolay. Hediye Kart sayfasına girerek kart temaları arasından Babalar Günü teması seçiliyor. Sonrasında kullanıcının karşısına seçimine göre birbirinden farklı tasarım alternatifi çıkıyor. Kullanıcının beğenisine göre bunlardan biri seçilip, istenilen mesaj yazılabiliyor ya da önceden hazırlanmış mesajlardan birini tercih edilebiliyor. Karta önceden tanımlanmış 100 TL, 150 TL, 200 TL, 500 TL ya da 1000 TL yükleme yapılabileceği gibi kullanıcının kendi belirlediği bir miktarı da yüklenebiliyor.

Ödeme işleminden sonra Enuygun Hediye Kart, babanıza 24 haneli bir kod olarak e-posta ile gönderiliyor. Enuygun.com üye hesabındaki ENCüzdan sekmesinde bulunan "Hediye Kartı Aktar" butonuna tıkladıktan sonra, bu kodu kullanarak hediye tutarını ENCoin olarak hesabına tanımlanabiliyor. Enuygun Hediye Kart ile hesaba aktarılan tutar, ENCoin olarak uçak ve otobüs bileti satın alma işlemlerinde ve otel rezervasyonlarında kullanılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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