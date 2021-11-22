Babacan, gece yarısı kameraların karşına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından ülkemizde yaşanan döviz artışıyla ilgili Kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'nin ekonomik bir kurtuluş savaşında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunları görüyoruz. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız" dedi.

BABACAN GECE YARISI KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Erdoğan'ın sözlerine siyasilerden tepkiler yükselirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kişisel Youtube hesabından canlı yayın açarak "ekonomik kurtuluş savaşı" benzetmesine tepki gösterdi.

"ÜLKEMİZİN TERTEMİZ İNSANLARINI KANDIRMAYIN"

Erdoğan'ın sözlerini dinlerken hayrete düştüğünü ifade eden Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle ekonomiye dair sözlerini dinlerken hayrete düştüm. Söylediği hamasi, akıl dışı sözlerle ilgili kısa da olsa bir cevap vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Bakın bir kere şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok arkadaşlar. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası var, itibarı yitirmiş bir Türkiye var. Hani her fırsatta yerli ve milli diyorlar ya, iş bu gün kendi kendilerine çıkarttıkları gayet de yerli ve milli bir kriz var. Fakat ne yapıyorlar kurdaki bu artışı adeta bir kurtuluş savaşı kimliğine büründürmeye çalışıyorlar. Elinde kuru ekmeği ile kalmış insanları vatan savunmasındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar. Savaştayız diyorlar, yokluğa , yoksulluğa, açlığa razı olacaksınız diyorlar. Yapmayın ya bu ülkenin tertemiz insanlarını aldatmayın. Evet halkımız bu vatan için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdır. Ancak bu milletin fedakarlığını, cefakarlığını istismar etmeyin yeter artık. İktidarınızın süresini uzatmak için şahsi bekanız için milletimizi tertemiz duygularını kirletmeyin."

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