Aziz Yıldırım'ın toplantısından sonra Eljif'in menajerinden olay paylaşım: P*ç gibi kapıda bıraktınız
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Aziz Yıldırım'ın toplantısından sonra Eljif'in menajerinden olay paylaşım: P*ç gibi kapıda bıraktınız

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı gündemi yıktı. Yıldırım'ın, "Getirdiğimiz topçulardan 50 milyon euroluk satış yaptın" sözlerinin ardından Eljif Elmas'ın menajerinden ağır sözler içeren bir paylaşım geldi. Scout ve menajerlik yapan Erdal Vahid sosyal medya hesabından, "Getirdiklerini sattı doğru da getirenler ne oldu. 4 senedir yaşadıklarımı ben bilirim... O kapıda p*ç gibi bırakıldığım günü de" paylaşımı yaptı.

Aziz Yıldırım'ın olay açıklamalarının ardından ortalık alev aldı. Yaklaşık 3 saatlik basın toplantısında Aziz Yıldırım, Ali Koç ve yönetimine demediğini bırakmadı. Ali Koç'un 3 yıllık dönemdeki hemen hemen her icraatini eleştiren Yıldırım'ın sözleri başka noktalardan da tepki çekti.

"50 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPILDI"

Yıldırım, "Bizim getirdiğimiz oyunculardan 50 milyon euroluk satış yapıldı. 500 milyon dolar para girdi. 50 küsür tane futbolcu aldın. Yalan söylüyorsun" sözlerine scoutluk yapan ve Eljif Elmas'ın temsilcisi olan Erdal Vahit'ten sert tepki geldi. Vahit, "Getirdiklerini sattı doğru da getirenler ne oldu? Çok sinirleniyorum... 4 senedir ne çektiğimi bir Allah bir ben bilirim... Film şeridi gibi geçti gözümün önünden... O kapıda p*ç gibi bırakıldığım günü de... Neyse..." sözleriyle dert yandı.

Aziz Yıldırım'ın toplantısının ardından Eljif'in menajerinden olay paylaşım: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
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Aziz Yıldırım'ın toplantısından sonra Eljif'in menajerinden olay paylaşım: P*ç gibi kapıda bıraktınız - Haberler Spor
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