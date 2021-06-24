Aziz Yıldırım'ın toplantısından sonra Eljif'in menajerinden olay paylaşım: P*ç gibi kapıda bıraktınız

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı gündemi yıktı. Yıldırım'ın, "Getirdiğimiz topçulardan 50 milyon euroluk satış yaptın" sözlerinin ardından Eljif Elmas'ın menajerinden ağır sözler içeren bir paylaşım geldi. Scout ve menajerlik yapan Erdal Vahid sosyal medya hesabından, "Getirdiklerini sattı doğru da getirenler ne oldu. 4 senedir yaşadıklarımı ben bilirim... O kapıda p*ç gibi bırakıldığım günü de" paylaşımı yaptı.