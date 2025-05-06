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Aziz Yıldırım'ın damadı Murat Gordi kimdir, Murat Gordi ne iş yapıyor?

Aziz Yıldırım'ın damadı Murat Gordi kimdir, Murat Gordi ne iş yapıyor?
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Sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla yenilen ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim eleştirilerin hedefinde yer alırken kongre sesleri her geçen gün yükseliyor. Peki, Aziz Yıldırım'ın damadı Murat Gordi kimdir, Murat Gordi ne iş yapıyor?

Fenerbahçe'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan ve eleştirilerin hedefi olan Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı olağanüstü seçimli genel kurul için imza kampanyası başlatıldı. Bu süreçte Aziz Yıldırım'ın damadı Murat Gordi'den sürpriz bir çıkış geldi. Gordi, kongre çağrısında bulundu. Aziz Yıldırım'ın damadı Murat Gordi kimdir, Murat Gordi ne iş yapıyor?

AZİZ YILDIRIM'IN DAMADI MURAT GORDİ KİMDİR?

Murat Gordi, Aziz Yıldırım'ın küçük kızı Gülşah Yıldırım ile 2010 yılında evlenen iş insanı. Çiftin düğünü, İstanbul'da gerçekleşti ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyıldı. Fenerbahçe taraftarı olan Gordi, Yıldırım ailesinin iş dünyasındaki faaliyetlerinde aktif rol alıyor.

Murat Gordi, bitkisel sağlık ürünleri ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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