Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, camiasına seslenerek, kendisine sorumluluk yüklenmesini isteyenlerin somut bir belge ile desteklemelerini beklediğini ifade etti. Yıldırım, demokratik meşruiyetin sağlanması durumunda mücadele edeceğini vurguladı. Aziz Yıldırım aday olacak mı? Aziz Yıldırım açıklama yaptı mı?

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, camiasına seslenerek, kendisine sorumluluk yüklenmesini isteyenlerin somut bir belge ile desteklemelerini beklediğini ifade etti. Yıldırım, demokratik meşruiyetin sağlanması durumunda mücadele edeceğini vurguladı.

Aziz Yıldırım : Eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır.

Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler.

İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim.