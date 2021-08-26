Aziz Behich, Giresunspor'da
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Aziz Behich, Giresunspor'da

Aziz Behich, Giresunspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, kadrosunu Başakşehir'den Aziz Behich ile güçlendirdi.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, kadrosunu Başakşehir'den Aziz Behich ile güçlendirdi.

Çotanaklar geçen sezon kiralık olarak Kayserispor'da forma giyen 30 yaşındaki solbek oyuncusu ile bir yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz Başakşehir takımından solbek oyuncusu Aziz Behich'i sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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