Ayvalıktaki İşletmelerin Fahiş Fiyatları Bimer'e Şikayet Edildi

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ilçede bazı işletmecilerinin turizm sezonunu fırsat bilerek fahiş fiyatla ürün satmaları yönündeki en fazla şikayeti Cimer ve Bimer üzerinden aldıklarını söyledi.



Balıkesir'in turizimle anılan ilçelerinden Ayvalık'ta, turizmin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Ayvalık Turizm Geliştirme Birliğinin (AYTUGEB) 2017 yılına ait mali genel kurul toplantısı yapıldı.



Ayvalık Ticaret Odasında yapılan toplantıda konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ilçede bazı işletmecilerinin turizm sezonunu fırsat bilerek fahiş fiyatla ürün satmasına ait en fazla şikayeti Cimer ve Bimer aracılığıyla aldıklarını kaydetti.



Görgülüaslan, Ayvalık turizmine zarar veren, fahiş fiyat uygulayan otel ve restoranlar başta olmak üzere turizm işletmecilerinin ilçedeki dürüst turizm yatırımları tarafından dışlanması gerektiğini söyledi.



Ayvalık Belediye ve AYTUGEB Başkanı Rahmi Gençer de birlik olarak ulusal ve uluslararası arenalarda tanıtımların yanı sıra özellikle ilçedeki turizm yatırımcılarının fiyat politikaları konusunda hassas ve makul olunması gerektiğini belirtti.



Yaz aylarında Ayvalık'a sezonluk yatırım yaparak otel ve restoran kiralayan müteşebbislerin yatırdıkları parayı hemen kazanmak isteyerek fahiş fiyatlarla ilçe turizmine kötü bir darbe vurduğunu dile getiren Gençer, "Bu yüzden de Ayvalık'ta faaliyet gösteren turizmciler olarak özellikle iç turizmdeki pastadan hak ettiğimiz payımızı alabilmek için doğru ve makul bir fiyat politikasını bir an önce hayata geçirmek zorundayız." dedi.



Toplantı faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti.