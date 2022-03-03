Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den zeytin ağacı tepkisi - Haberler

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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den zeytin ağacı tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den zeytin ağacı tepkisi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açan değişikliğin kabul edilemez olduğunu söyledi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açan değişikliğin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Meralardan, tatlı su kaynaklarından sonra şimdi sıranın zeytinliklere de geldiğini vurgulayan Başkan Ergin, " Enerji Bakanlığı'nın maden alanları ile ilgili aldığı bu karar zeytinliklerin idam fermanıdır. Zeytinliklerimizde maden sahalarının genişletilmesi ve yeni maden sahaları açılması amacıyla yapılan değişiklik doğal hayatımıza, tarımımıza, çiftçimize, geçimini zeytin ve zeytincilik sektöründen kazanan insanlarımıza ihanettir. Bu karardan hemen geri dönülmelidir. Biz zeytine, incire, tüm doğaya sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den zeytin ağacı tepkisi

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den zeytin ağacı tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Enerji Bakanlığı, Mesut Ergin, Balıkesir, Zeytin, Yerel, Haberler

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