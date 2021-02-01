Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti
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Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti

01.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:44

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, transferin son gününün tüm kulüpler için hareketli geçtiğini söyledi.

Kaleci Ufuk Ceylan'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle karşılıklı olarak sözleşmenin feshinde anlaştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bugün de Serkan Kırıntılı kardeşimizle sözleşme imzalıyoruz. Kendisi her zaman Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında yer alıyor. Konyaspor'a uzun süre başarılı bir şekilde hizmet etti. İnşallah bundan sonra da bize hizmet verecek. Camiamıza hoş geldin" dedi.

Serkan Kırıntılı ise ligin ilk yarısındaki süreçte Alanyaspor'u izlerken kalbinden geçen bir kulüp olduğunu ifade etti.

Karşılıklı istekle anlaşarak Alanyaspor'da olduğunu anlatan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci, "Alanyaspor her geçen sene üzerine koyarak başarılı olan bir kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum. Alanyaspor ve kendi adıma güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Başkanımızı da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Serkan Kırıntılı, kendisini 1,5 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti
Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti
Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti
Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytemiz Alanyaspor

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