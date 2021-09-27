Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı ve deplasmanda 2-2 berabere kaldığı İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inden 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı ve deplasmanda 2-2 berabere kaldığı İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inden 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde kart cezalısı Vitor Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'e, hücum hattında ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Djaniny'ye forma verdi.

Sakatlıkları bulunan Trondsen, Denswil, Koita, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan ile cezalı Hugo olmak üzere 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Hüseyin Türkmen ilk kez

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, bu sezon ilk kez forma giydi.

Vitor Hugo'nun yokluğunda forma giyen genç oyuncu, lig ve Avrupa'da bu sezon oynanan 11. resmi maçta formasına kavuştu.

Hüseyin, en son geçen sezonun 40. haftasında Antalyaspor maçında görev yapmıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçı için Trabzon'a gelerek, karşılaşmayı Medical Park Stadı'nda takip etti.

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Maçın hafta içi ve geç saatte olmasının da etkisiyle tribünler önemli oranda boş kaldı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
Attila Szalai gönülleri fethetti! Top toplayıcı çocukla duygusal diyalog

Attila Szalai gönülleri fethetti! Top toplayıcı çocukla duygusal diyalog
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Burak Yamantürk
Spor Balotelli Stefan Kuntz Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 20:53:56. #1.17#