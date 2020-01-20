: Aytemiz Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı

20.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:58

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cenk Gönen'in Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Tecrübeli bir futbolcu transfer ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Transferde acelemiz yok demiştik ancak konu Cenk olunca anlaştık ve takımımıza dahil ettik. Cenk'in geçmişteki kariyerini biliyoruz. Son zamanlarda çok oynamadı ancak yeniden Cenk Gönen'i izleyeceğiz. Daha yaşı da geç. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Kaleci Cenk Gönen de son zamanlarda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemediğini belirtti.

Sakatlığı atlattığını vurgulayan kaleci Cenk, "Geçen sene şubat ayından itibaren Malaga ile antrenmanlarımı yaptım. Sezon başında kamp sürecini de geçirdim. Alanyaspor ile yeniden başlayacak olan Türkiye maceram çok daha iyi olacak. Yeteneklerime ve tecrübeme güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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