Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Haberler

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Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

AA, Mustafa Kurt - Spor
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos'un açıklaması ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos'un açıklaması

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendi. Maçım ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

AA / Mustafa Kurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Haberler

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