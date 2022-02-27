Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
AA, Mustafa Kurt - Spor
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos'un açıklaması ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos'un açıklaması
ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendi. Maçım ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos açıklamalarda bulundu.