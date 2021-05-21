Aytemiz Alanyaspor'da ilk ayrılık
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Aytemiz Alanyaspor'da ilk ayrılık

Aytemiz Alanyaspor'da ilk ayrılık
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor'da ligin sona ermesiyle birlikte ilk ayrılık yaşandı.

Aytemiz Alanyaspor'da ligin sona ermesiyle birlikte ilk ayrılık yaşandı. Devre arasında transfer edilen Hasan Hüseyin Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını açıkladı.

Devre arasında Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Aytemiz Alanyaspor ile 3,5 yıllığına anlaşan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, ligin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Hasan Hüseyin Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alanyaspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh ettiğini duyurdu. Paylaşımda, "Bugün itibariıyla Alanyaspor Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız, Alanyaspor'a başarılar dilerim. Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadeleri yer aldı.Süper Lig'de Alanyaspor ile toplam 5 maça çıkan Acar, toplam 93 dakika görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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