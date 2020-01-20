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Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen'i transfer ettiğini duyurdu.

20.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:06
Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden , kaleci 'i transfer ettiğini duyurdu.


Turuncu-yeşilli takımın sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, "Cenk Gönen Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin" ifadesi kullanıldı.


Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da oynayan Cenk Gönen, son olarak İspanya'nın Malaga takımının formasını giymişti.

Kaynak: AA
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