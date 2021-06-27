Aytaç Kara: "Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur"
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Aytaç Kara: "Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur"

Aytaç Kara: 'Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Aytaç Kara: "Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur" Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara: "Galatasaray forması giyiyorsak bütün maçları kazanmamız gerekiyor" Dinamo Bükreş karşısında Galatasaray'ın 2 golünü atan yeni transfer Aytaç Kara, "Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur" dedi.

- Aytaç Kara: "Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur"

Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara:

"Galatasaray forması giyiyorsak bütün maçları kazanmamız gerekiyor"

İSTANBUL - Dinamo Bükreş karşısında Galatasaray'ın 2 golünü atan yeni transfer Aytaç Kara, "Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur" dedi. Aytaç, çok iyi çalıştıklarını ifade ederek, "Galatasaray forması giyiyorsak bütün maçları kazanmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Dinamo Bükreş'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından müsabakada 2 gol kaydeden sarı-kırmızılıların yeni transferi Aytaç Kara karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray formasını hazırlık maçında da olsa giymenin büyük bir gurur olduğunu dile getiren Aytaç Kara, "Başlangıcımız çok iyi oldu. Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gereken maçlar bunlar çünkü hem sezon başı yoğun antrenmanların karşılığını almak için hem de kendi özgüvenimizi bulabilmemiz için. Bu maçta zaten yoğun çalışıyoruz yorgun bir şekilde oynuyoruz bu maçları bütün arkadaşlarımız kendisinin performansının üstüne koymaya çalışıyor. Ona rağmen iyi bir oyun oynadık. Hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık ki yorgun olmamıza rağmen bunları iyi yaptığımızı düşünüyorum çünkü çok iyi çalışıyoruz. Tabii ki Galatasaray forması giyiyorsak bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bu da güzel bir başlangıç oldu" şeklinde konuştu.

"Fatih Terim ile çalışmak büyük bir gurur"

27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim ile çalışmanın büyük bir gurur olduğunun altını çizerek, "Fatih hoca ile 20 yaşında bir tecrübe yaşamıştım. Gerçekten onunla çalışmak çok büyük bir gurur. Kendi adıma öyle düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı Arda abi olsun kaptanımız arkadaşlarımız olsun çok sıcak kanlı. Ben de sıcak kanlı biri olduğum için 2-3 gün yetiyor bana. Bu ailenin ortamına girmiş oldum. Daha çabuk kaynaştık. Onlar da sağolsun yeni gelen oyunculara çok yardımcı oluyorlar. İnşallah bu ailemiz büyüyerek daha iyi şekilde devam edecek" açıklamasını yaptı.

Aytaç Kara: 'Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur'
Aytaç Kara: 'Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur'
Aytaç Kara: 'Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aytaç Kara: "Fatih Terim ile çalışmak büyük gurur" - Haberler Spor
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