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Ayşe Ecer ve Ahmet Mutlu Avrupa Kross şampiyonasında mücadele edecekler

Kayseri, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Atletizm sporcularımızdan Ayşe Ecer ve Ahmet Mutlu Portekiz'de düzenlenecek olan Avrupa Kross Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

04.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:16
Ayşe Ecer ve Ahmet Mutlu Avrupa Kross şampiyonasında mücadele edecekler

, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Atletizm sporcularımızdan Ayşe Ecer ve Ahmet Mutlu 'de düzenlenecek olan Kross Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.


Avrupa Kross Şampiyonası 8 Aralık 2019 tarihinde 40 Ülkeden 602 Atletin katılımı ile Portekiz'in Lizbon kentinde yapılacak. Türkiye Milli takımımızın 24 sporcu ile katılacağı Şampiyonada kafilede yer alan Kayseri TOHM sporcularımızdan Ayşe Ecer ve Ahmet Mutlu'da ülkemiz için koşacak. Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici; Portekiz'de düzenlenecek Şampiyonada ülkemiz için mücadele edecek sporculara ve Atletizm Milli Takımımıza başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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