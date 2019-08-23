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"Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışımız var"

Kılıçdaroğlu, partisinden seçilen belediye başkanları için 7 ilke belirlediklerini ifade ederek, "Eğer bulunduğunuz kentte bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. O çocuğun karnı doyacak.

23.08.2019 15:10

Kılıçdaroğlu, partisinden seçilen belediye başkanları için 7 ilke belirlediklerini ifade ederek, "Eğer bulunduğunuz kentte bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. O çocuğun karnı doyacak. Bizim siyaset anlayışımız bu. Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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