Aykut Kocaman yönetiminde 4. penaltı kaçtı
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Aykut Kocaman yönetiminde 4. penaltı kaçtı

Aykut Kocaman yönetiminde 4. penaltı kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından 4 penaltıdan yararlanamadı.

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Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından 4 penaltıdan yararlanamadı.

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin tek golü 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi. Turuncu-lacivertliler, 88. dakikada Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Kaçan bu penaltıyla Başakşehir'de ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. İstanbul temsilcisi, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından 4 tane penaltı kaçırdı.

Bunların 2'sini Giuliano, 1'er tane de Demba Ba ve Visca gole çeviremedi.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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