Aykut Kocaman yerle yeksan oldu! Başakşehir, deplasmanda Karagümrük'e 3-1 yenildi
Süper Lig'de 8. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Karagümrük'e 3-1 yenildi. Bu sonucun ardından sezona çok kötü başlayan turuncu-lacivertliler 6. yenilgisini alırken 6 puanla 15. sırada kaldı.
Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Karagümrük deplasmanından da eli boş döndü ve mağlubiyet sayısını 6'ya çıkardı.
BAŞAKŞEHİR 6 PUANDA KALDI
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 19. ve 30. dakikalarda Bertolacci ile 37. dakikada Balkovec'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 84. dakikada Aleksic kaydetti. Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. galibiyetini alan Karagümrük puanını 14 yaparken, sezonun 6. yenilgisini alan Başakşehir 6 puanda kaldı.
Haberler.com - Spor Haberleri