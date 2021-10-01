Aykut Kocaman yerle yeksan oldu! Başakşehir, deplasmanda Karagümrük'e 3-1 yenildi

Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Karagümrük deplasmanından da eli boş döndü ve mağlubiyet sayısını 6'ya çıkardı.

BAŞAKŞEHİR 6 PUANDA KALDI

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 19. ve 30. dakikalarda Bertolacci ile 37. dakikada Balkovec'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 84. dakikada Aleksic kaydetti. Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. galibiyetini alan Karagümrük puanını 14 yaparken, sezonun 6. yenilgisini alan Başakşehir 6 puanda kaldı.

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