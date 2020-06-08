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Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında gerginliğin yaşandığı bu dönemde sarı lacivertlilerin efsane isimleri Rıdvan Dilmen ile Aykut Kocaman, eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
08.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:35

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında gerginliğin yaşandığı bu dönemde sarı lacivertlilerin efsane isimleri Rıdvan Dilmen ile Aykut Kocaman, eski başkan Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günler TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Türkiye'de 9 senedir şike olayı görülmüyor" sözüne Fenerbahçe sert tepki göstermişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Özdemir'in eski başkan Aziz Yıldırım'a da saygısızlık yaptığını belirtmişti. Koç, ayrıca Aziz Yıldırım'ın da 2010-11 sezonuyla ilgili konuşacağını söylemişti.

"ALNIMIZIN AKIYLA KAZANDIĞIMIZ BİR KUPA VAR"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz gün NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Aziz Yıldırım ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Ben bugün Aziz beyi aradım, 'Ne yapıyorsun?' dedim. 'Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum' dedi. 'Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret

SÜRPRİZ ZİYARET

Bugün akşam saatlerinde ise sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Fenerbahçe'nin efsane isimleri Rıdvan Dilmen ile Aykut Kocaman, eski başkan Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

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