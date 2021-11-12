Aykut Kocaman kararında geri adım attı! Tecrübeli hoca göreve hazır - Haberler Spor
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Aykut Kocaman kararında geri adım attı! Tecrübeli hoca göreve hazır

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Başakşehir'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayacağını ifade eden Aykut Kocaman, kararında geri adım attı. Kocaman'ın uzun soluklu bir projeyle Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı ifade edildi.

40 gün önce Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman, birçok takımdan teklif almış ancak 'sezon sonuna kadar kulüp çalıştırmayacağım' diyerek reddetmişti. Akşam'ın haberine göre; Kocaman, uzun soluklu bir projede görev almak istiyor ve Süper Lig'den teklif bekliyor.

Aykut Kocaman kararında geri adım attı! Süper Lig'e dönüyor

AZİZ YILDIRIM'LA BULUŞTU

Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlamasına katılmıştı. Kocaman ve Yıldırım'ın buluşmasından sonra Fenerbahçe'ye döneceklerine dair haberler yapılmıştı.

Aykut Kocaman kararında geri adım attı! Süper Lig'e dönüyor

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