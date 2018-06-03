Aykut Kocaman Gidiyor, Ali Koç, Dünyaca Ünlü Hocayı Getiriyor
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman'ın yerine dünyaca ünlü hoca Luis Enrique ile prensipte anlaştı.
Fenerbahçe'de kongre üyeleri değişim dedi... Ali Koç başkan seçildi. Ali Koç'u başkan seçilmesi sonrasında Fenerbahçe'de ilk olarak nelerin değişeceği merak ediliyor.
LUIS ENRIQUE İLE ANLAŞTI
Taraftarın desteklediği yeni başkan Ali Koç, seçim öncesinde Aykut Kocaman konusunda sinyali vermişti. ''Değişim'' sinyali veren Ali Koç'un teknik direktör olarak görüştüğü isim ise Luis Enrique...
EN KISA SÜREDE TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK
İspanyol teknik adamla anlaşma sağlandığı ve en kısa sürede göreve başlayacağı bildirildi.
(Foto Spor)
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