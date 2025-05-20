Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?

Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul için topladıkları imza sayısının 8 bini geçtiği öne sürülürken, çok adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertliler için ortaya atılan Aykut Kocaman iddiası bomba etkisi yarattı. Peki, Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?

Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul için topladıkları imza sayısı 8 bini geçti. Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertliler için Aykut Kocaman iddiası gündeme geldi. Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Sadettin Saran'ın başkanlık için aday olacağı iddia ediliyor. Saran'ın, futbol aklı olarak Aykut Kocaman ile çalışmayı planladığı belirtiliyor. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?

AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI MI OLACAK?

Mvcut başkan Ali Koç, eylül ayında seçime gideceklerini açıklamıştı. Hemen seçim isteyen kongre üyelerinin imza kampanyası ise devam ediyor. İmza verenlerin sayısının 8 bini aştığı belirtildi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI GÜNDEMDE

Çok adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun yanı sıra Sadettin Saran'ın da başkanlığa aday olacağı iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre, Saran futbol aklı olarak Aykut Kocaman ile çalışmak istiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! 1 saat süren görüşmede Bahçeli'nin komisyon önerisi masaya yatırıldı

1 saat süren görüşmede Bahçeli'nin komisyon önerisi masaya yatırıldı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.