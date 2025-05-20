Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul için topladıkları imza sayısı 8 bini geçti. Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertliler için Aykut Kocaman iddiası gündeme geldi. Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Sadettin Saran'ın başkanlık için aday olacağı iddia ediliyor. Saran'ın, futbol aklı olarak Aykut Kocaman ile çalışmayı planladığı belirtiliyor. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?

AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI MI OLACAK?

Mvcut başkan Ali Koç, eylül ayında seçime gideceklerini açıklamıştı. Hemen seçim isteyen kongre üyelerinin imza kampanyası ise devam ediyor. İmza verenlerin sayısının 8 bini aştığı belirtildi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI GÜNDEMDE

Çok adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun yanı sıra Sadettin Saran'ın da başkanlığa aday olacağı iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre, Saran futbol aklı olarak Aykut Kocaman ile çalışmak istiyor.