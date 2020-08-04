HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'da görev Aykut Kocaman'a Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor talip oldu.Kocaman, Erol Bulut'un ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Alanyaspor'a pandemi dönemi bitmediği için olumsuz yanıt verdi.

04.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:55

Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut'un ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına giren Aytemiz Alanyaspor'un takımın başında görmek istediği ilk isim belli oldu.

Ligi 5. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayarak başarılı bir sezon geçiren Akdeniz ekibi, Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Ancak, Süper Lig'den birçok takımdan teklif alan Kocaman, Alanya'ya olumsuz yanıt verdi.

"PANDEMİ BİTMEDEN OLMAZ"

Başaralı teknik adam, geçen Şubat ayında İttifak Holding Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra da birçok teklif almasına karşılık, pandemi sürecinde çalışmayacağını belirtmişti. Kocaman, pandemi sürecinin henüz bitmediğini ve bugün itibarıyla Kasım ayına kadar yeşil sahalara dönmeyi düşünmediğini söyledi. Kocaman, kendisine teklif eden diğer takımlara da aynı yanıtı verdi.

GÖZTEPE İLE DE ADI ANILMIŞTI

Her zaman uzun soluklu ve gerçekçi bir takım gelişimini önde tutan Kocaman, bu prensiplerine uyan bir kulüple yeniden sahalara dönecek. Kocaman'ın adı önceki haftalarda Göztepe için de gündeme gelmişti.

(Ajansspor)

Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti

İlgili Haberler

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu tarihleri belli oldu mu?
Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu tarihleri belli oldu mu?
Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ligleri ne zaman başlıyor?
Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ligleri ne zaman başlıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu Güncel
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,94'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,94'ten işlem görüyor
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beyonce Barış Arduç Orhan Gencebay
Spor Beto Ali Koç Jose Sosa Mehmet Topal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çeşme İzmir Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 10:55:45. #1.14#
title