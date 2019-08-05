Ayhan Akman istifa etti

Süper Lig yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te yaklaşık 2 ay önce sportif direktörlük görevine getirilen Ayhan Akman görevinden istifa etti.

5.08.2019 21:27
Ayhan Akman istifa etti

Süper Lig yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te yaklaşık 2 ay önce sportif direktörlük görevine getirilen Ayhan Akman görevinden istifa etti.

Gaziantep ekibinde Haziran ayında sportif direktörlük görevine getirilen ve transfer konusunda yetkilendirilen Ayhan Akman sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı. Ayhan Akman'ın yönetim ve teknik heyetle transfer konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı için böyle bir karar aldığı iddia edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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