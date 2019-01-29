Aydınspor 1923'te "Zorla Masaj" Kavgası Hastanede Bitti

BAL 7'nci Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te, takım futbolcularından Rıfat Merzifonluoğlu'nun altyapı oyuncularını tesislerdeki odasına çağırıp zorla masaj yaptırdığı ve gençlere yönelik 'köpek- köle' gibi ifadeler kullandığı iddia edildi. Gençlerin şikayeti üzerine takımın diğer futbolcusu Umutcan Gökdemir konuyu görüşmek için Rıfat Merzifonluoğlu'nun odasına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında Gökdemir, Merzifonluoğlu'nun kafasına su bardağı ile vurdu. Aldığı darbe ile boyun, kulak ve kafasından yaralanıp kanlar içinde kalan Rıfat Merzifonluoğlu, hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalede Merzifonluoğlu'na 7 dikiş atıldı. Aydın Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Rıfat Merzifonluoğlu, polis merkezine giderek Umutcan Gökdemir'den şikayetçi oldu.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Olayla ilgili açıklamada bulunan Rıfat Merzifonluoğlu, "Bir hafta önce altyapıda oynayan bir oyuncudan omzum ağrıdığı için bana masaj yapmasını istedim. O da kendi isteğiyle yaptı. Kuşadasıspor maçı öncesi perşembe günü Umutcan Gökdemir yanıma gelerek, 'Neden çocuklara zorla masaj yaptırıyorsun?' dedi. Ben de kendi isteğiyle masaj yaptığını söyledim. Umutcan bana saldırıp, elindeki su bardağını kafamda parçaladı. O cam parçaları şah damarımı kesip, beni öldürebilirdi. Ölümden döndüm. Umutcan'dan şikayetçi oldum. Yönetim, 'Hafta sonu kritik maçımız var. Bu olayı unutalım' diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Yargı önünde hesap verecekler. Psikolojim bozuldu, futbolu bırakmayı bile düşünüyorum. Hastaneden sonra kulübe geldim, çantamı alarak adeta kaçtım" diye konuştu.

"ADALETSİZLİĞE KARŞI SESSİZ KALMAM"

Diğer futbolcu Umutcan Gökdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olaylar tabii ki de yoktan yere çıkmamıştır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Suçlamada bulunan takım oyuncusunun tesislerde yaşça küçük takım arkadaşlarıma bağırıp 'köpek- köle' gibi kötü cümleler kurarak hitap etmesi, onları azarlaması, Türk örf ve adetlerine uymayan tutumlarda bulunup, takımın ismini lekeleyici durumlara sokması nedeniyle çok kez şikayetler geldi. Hiçbir zaman adaletsizliğe ve haksızlığa karşı sessiz kalmadım, kalmam da" ifadelerini kullandı.

Kulüp 2'nci Başkanı Ali Örter ise "Rıfat Merzifonluoğlu gece yarısı genç futbolcuları uyandırıp, masaj yaptırmak için tehdit etmiş ve onlara hakaret ederek, genç futbolcuları odasında masaja zorlamıştır. Gençlerin bu durumu takımın ağabeyleriyle paylaşmasından sonra futbolcumuz Umutcan, o esnada elindeki bardağı sinirlenip duvara atmış, duvardan seken küçük cam parçaları Rıfat'a isabet etmiştir. Rıfat Merzifonluoğlu bize yanlış yapmıştır" dedi.

Kaynak: DHA