Aydınlı sporcular Muaythai Milli Takımı seçmelerinde göz doldurdu
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Aydınlı sporcular Muaythai Milli Takımı seçmelerinde göz doldurdu

Aydınlı sporcular Muaythai Milli Takımı seçmelerinde göz doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muaythai Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Gençler Şampiyonası milli takım seçmelerinde Aydınlı sporcular turnuvada büyük başarı elde etti.

Muaythai Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Gençler Şampiyonası milli takım seçmelerinde Aydınlı sporcular turnuvada büyük başarı elde etti. İl genelinden 22 sporcunun katıldığı şampiyonada Aydınlı sporcular, 2 birincilik, 1 ikincilik ve 4 üçüncülük olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı.

Kuşadası'nda yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları'nda, Aydınlı sporcular elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Turnuva sonucunda Aydın Kung-fu Spor Kulübü'nden Elif Hayriye Yılmaz Türkiye Şampiyonu ünvanıyla Muaythai Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, Fadime Özkan Türkiye Şampiyonu ünvanıyla Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na Kuşadası Spor Kulübünden Türkiye ikincisi Seda Koyuncu'nun da katılacağının belirlendiği turnuvada, Emir Avdan, Saadet Koyuncu, Tuğçe Reyhan Sarabat ile Beyza Baysan ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna ile birlikte Türkiye genelinden 630 sporcunun katıldığı turnuvaya Aydın'dan 22 sporcu ile katılım sağladıklarını söyleyen Muaythai Aydın İl Temsilcisi Tayfun Akbulut, "Sporcularımızdan Fadime Özkan 45 kg üst genç Türkiye Şampiyonu olarak 54 kg alt genç Türkiye Şampiyonu Elif Hayriye Yılmaz ile birlikte Tayland'da Aralık ayında yapılacak Muaythai dünya şampiyonasına katılacak. Geçtiğimiz hafta tamamlanan turnuva sporcularımız canla başla mücadele ederek göğsümüzü kabarttı. İnşallah Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda elde edecekleri başarılarla da bizleri onurlandıracaklar. Turnuvaya katılım sağlayarak milli forma için ter döken tüm sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyor, spor yaşamlarında daha nice başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydınlı sporcular Muaythai Milli Takımı seçmelerinde göz doldurdu
Aydınlı sporcular Muaythai Milli Takımı seçmelerinde göz doldurdu
Aydınlı sporcular Muaythai Milli Takımı seçmelerinde göz doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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