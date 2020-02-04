Aydınlı Mahsum kaldığı yerden devam ediyor

04.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:17

Aydın'ın başarılı milli atleti Mahsum Korkmaz, uzun bir sakatlık döneminin ardından katıldığı ilk ulusal müsabakada şampiyon oldu.



2018 yılı Ağustos ayından itibaren bel rahatsızlığından dolayı sakat olan Mahsum Korkmaz, 01 – 02 Şubat 2020 tarihlerinde Türkiye Atletizm Federasyonu'nun en önemli organizasyonu olan Büyükler Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında altın madalya kazanarak başarılarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.



Büyükler Kategorisinde İlk Şampiyonluğu



Birçok uluslararası ve ulusal şampiyonalarda sayısız başarılar elde eden Aydınlı Milli Atlet Mahsum Korkmaz, İstanbul'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında yarıştığı ilk 400 metre kategorisinde şampiyon olarak madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeyi başardı.



Balkan Şampiyonasına Katılacak



Şampiyonada elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu ile 15 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Büyükler Atletizm Balkan Salon Şampiyonasında hem ülkemizi hem de Aydın'ı temsil edecek.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı Milli Atlet Mahsum Korkmaz'ı sakatlıktan kurtulmasından dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlk kez katıldığı büyükler kategorisinde elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu'ndan dolayı kendisini ve Antrenörü Sinan Korkmaz'ı tebrik eden Fillikçioğlu, Korkmaz'a Büyükler Atletizm Balkan Şampiyonasında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA